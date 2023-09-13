Hayal Köseoğlu'nun cesur pozları Instagram'da rüzgar estirdi! O pozlarına yorum yağdı..

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Mahkum dizisinde canlandırdığı Sasha karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Hayal Köseoğlu sosyal medya paylaşımları gündeme geliyor.
Ünlü oyuncu sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanıyor. Sık sık Instagram hesabından paylaşımlar yapan oyuncu son paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti.
Oyunculuk performansının yanı sıra güzelliği ile de beğeni toplayan Hayal Köseoğlu, Instagram'da paylaştığı iddialı pozlarıyla adından söz ettirdi.
Genç oyuncu son olarak Instagram hesabından paylaştığı kareler ile takipçilerinin beğenisini kazandı.
Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Hayal Köseoğlu'nun paylaşımları beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.
İşte Hayal Köseoğlu'nun son Instagram pozları..