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    Hayat Bilgisi'nin Amil'ini görenler tanıyamadı! Son hali şaşırttı!

    Ünlü oyuncu Tarık Papuçcuoğlu'nun büyük değişimi gündem oldu.Hayat Bilgisi'nin müdür Amil Bey'inin yeni tarzını görenler şaşkınlık yaşıyor.
    • 14.07.2022 - 11:54
    • Güncelleme : 14.07.2022 - 11:55
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    Hayat Bilgisi'nin Amil'ini görenler tanıyamadı! Son hali şaşırttı!

    Bir zamanların popüler dizisi Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı Amil karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Tarık Papuçcuoğlu'nun son halini görenler şaşkınlık yaşadı.

    Hayat Bilgisi dizisinde okul müdürü Amil Bey'i canlandıran oyuncunun son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

    Hayat Bilgisi nin Amil ini görenler tanıyamadı! Son hali şaşırttı! #1

    Şimdilerde 73 yaşında olan Tarık Papuçcuoğlu oynadığı rol ile unutulmayan karakterler arasında yer almıştı.

    Ünlü oyuncu yeni tarzı ile gündem oldu.Sosyal medyada Taruk Papuçoğlu'nun son halini görenler tanıyamıyor.İşte Tarık Papuçcuoğlu'nun son hali;

    Hayat Bilgisi nin Amil ini görenler tanıyamadı! Son hali şaşırttı! #2

    Hayat Bilgisi nin Amil ini görenler tanıyamadı! Son hali şaşırttı! #3

    Hayat Bilgisi nin Amil ini görenler tanıyamadı! Son hali şaşırttı! #4

    Hayat Bilgisi nin Amil ini görenler tanıyamadı! Son hali şaşırttı! #5


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