Hayat Bilgisi'nin Barbi Gamze'si yıllar içindeki büyük değişimiyle şaşırttı! 'Sana ne olmuş' Hayat Bilgisi isimli dizide Barbi Gamze karakterini canlandıran oyuncu İpek Erdem'in yıllar içindeki büyük değişimi gündeme geldi. İşte ünlü oyuncu İpek Erdem'in son hali..

Türk televizyon tarihinin efsaneleşmiş dizileri arasında yer alan Hayat Bilgisi oyuncularının son hali merak ediliyor.

Dizide Barbi Gamze karakterini canlandıran İpek Erdem'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Ünlü oyuncunun yıllar içindeki büyük değişimi sosyal medyada adeta gündeme oturdu.

Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan İpek Erdem'in son halini görenler tanıyamıyor.

Hayat Bilgisi'nden sonra büyük bir üne kavuşan İpek Erdem'in yıllar içindeki büyük değişimi şaşkınlık yarattı.

1984 yılında Bursa'da dünyaya gelen İpek Erdem, 7 yaşındayken ilk kez gittiği bir tiyatro oyunu sonrası oyuncu olmaya karar verdi.

İpek Erdem, 1995 yılında Bursa Belediye Konservatuvarı'ında Türk Sanat Müziği eğitimi aldı.

İşte İpek Erdem'in son hali;

2002 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Tiyatro Bölümünü kazanarak İstanbul'a gelen İpek Erdem okul arkadaşı olan Yıldız Asyalı'nın kendisini Gani Müjde ile tanıştırması sonrası Hayat Bilgisi dizisinde oynamaya başlayarak ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

Hayat Bilgisi dizisinde gösterdiği performans ile ünlenen İpek Erdem daha sonra Karınca Yuvası, Aşk Kapıyı Çalınca, Elveda Rumeli, Yer Gök Aşk, Lale Devri ve Kuzgun gibi dizilerde rol almıştır..