Hayat Bilgisi'nin Barbie'si ünlü futbolcunun kardeşi çıktı! Abisi Fenerbahçe'nin efsanelerindenmiş.. Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'in Fenerbahçe'nin eski futbolcusunun kardeşi olduğu ortaya çıktı. İşte İpek Erdem'in abisi..

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Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisi oyuncuları özel hayatları ile zaman zaman sosyal medyada gündeme geliyor.

Yayınlandığı dönem büyük bir beğeni toplayan ve en çok izlenen diziler arasında yer alan Hayat Bilgisi'nin sevilen isimlerinden olan İpek Erdem hakkında ortaya çıkan bir gerçek sosyal medyada dikkat çekti.

Hayat Bilgisi isimli dizide 'Barbie Gamze' karakterine hayat veren ünlü oyuncu İpek Erdem'in Fenerbahçe'de forma giyen eski futbolcunun kardeşi olduğu ortaya çıktı.

İpek Erdem'in 1989-1990 yılları arasında Fenerbahçe'de futbol oynayan Taygun Erdem'in kız kardeşi olduğu ortaya çıktı.

1988-1989'da lig şampiyonu olan Fenerbahçe'nin efsane kadrosunda yer alan Taygun Erdem 1990 yılında Fenerbahçe'den ayrıldı.

TaygunErdem 2000 yılında futbol kariyerini noktaladı ve teknik direktörlük yapmaya başladı.