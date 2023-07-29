Hayat Bilgisi'nin Barbie'si ünlü futbolcunun kardeşi çıktı! Duyanlar şoke oldu... Hayat Bilgisi dizisinin Barbie’si İpek Erdem hakkında ortaya çıkan gerçek herkesi şoke etti.

Sosyal medyada bir süredir devam eden Barbie çılgınlığı, ülkemizde de büyük ilgi görüyor.

Barbie'nin pembe dünyasına katılmak isteyen ünlüler, renkli kıyafetlerle paylaşımlar yapıyorlar.

"Barbie" lakaplı ünlü oyuncu İpek Erdem de gündeme geldi.

İpek Erdem, 2000'li yılların sevilen dizisi Hayat Bilgisi'ndeki başarılı performansıyla hafızalara kazınmıştı.

İpek Erdem'i gündeme taşıyan ile ilginç bir aile bağlantısı oldu.

Kardeş çıktılar

Eski Fenerbahçeli futbolcu Taygun Erdem, hayranlarını şaşırtan bir paylaşım yaptı ve gerçek kimliğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından İpek Erdem'in diziden bir karesini paylaşan Taygun Erdem, altına şu duygusal notu düştü:

"Dünyada bir Barbie çılgınlığı yaşanıyor. Yıllar önce bu ülkenin de Hayat Bilgisi dizisinde ünlenen bir "Barbie"si vardı. Kendisi benim kardeşim; İpek Erdem. O hala bizim Barbie'miz."