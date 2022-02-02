Hayat Bilgisi'nin Beton Ayşe'si Hayfa Safi'nin son haline bakın! Gözlerinize inanamayacaksınız

Bir dönemin efsane dizisi Hayat Bilgisi'nde hayat verdiği Beton Ayşe karakteriyle hafızalara kazınan ve uzun süredir ekranlardan uzak duran Hayfa Safi, yıllar içindeki değişimi ile herkesi şaşırttı.

Yönetmen koltuğunda Tarkan Karlıdağ'ın oturduğu, senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı ve 2003-2006 tarihleri arasında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisi, bir döneme damgasını vuran dizilerdendi.

Kadrosunda Perran Kutman, Kerem Kupacı, Tarık Pabuççuoğlu Gökçe Bahadır, Paşhan Yılmazel, İpek Erdem gibi isimlerin yer aldığı Hayat Bilgisi dizisi, yayınlandığı dönem izleyiciyi ekrana kilitliyordu.

Afet Öğretmen'in İstanbul Rıdvan Kanat Lisesi'ndeki öğrenciler arasındaki ilişkiye, öğretmenin verdiği mesajlara ve öğrencilerin hayatlarına etkisini konu alan dizi, 4 sezon devam etti.

Yıllar geçmesine rağmen unutulmayan dizi, zaman zaman oyuncuları ile gündeme gelmeye devam ediyor. En çok merak edilen karakterlerinden biri de hiç şüphesiz Beton Ayşe oluyor.

Agresif, erkeksi, zayıf görünmekten hiç hoşlanmayan ve zayıf insanlara öfkelenen Beton Ayşe karakterini hemen herkes çok sevdi. Beton Ayşe karakterine ise Hayfa Safi hayat verdi.

HAYAT BİLGİSİ İLE TANINDI

1978 yılında Beyrut'ta dünyaya gelen Hayfa Safi Tulun, henüz 1 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olan Tulun, babasını Trafik kazasında kaybetti.

Şişli Lisesi mezunu olan oyuncu, 1994 yılında kurdukları Fecr-i Ati Tiyatro topluluğu ile sahnelere adım attı.

2003 yılında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisiyle tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Hayfa Safi, sonrasında Emret Komutanım dizisinde rol aldı.

SON HALİYLE HERKESİ ŞAŞIRTTI

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Beton Ayşe karakteriyle özdeşleşen ünlü oyuncu Hayfa Safi, 2008 yılında Yasin Tulun ile dünyaevine girdi.

Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam süren Hayfa Safi, hayatını sokak hayvanlarına adadı.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alan Hayfa Safi, son haliyle dikkat çekti. Safi'nin yıllar içindeki değişimi, herkesi şaşırttı.