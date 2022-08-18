Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ın inanılmaz değişimi! 'Afet olmuşsun'

Hayat Bilgisi dizisinde Kikirik karakterine hayat veren oyuncu Çisil Oral'ın yıllar içindeki inanılmaz değişimi gündem oldu..

Bir zamanların efsane dizisi Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı Kikirik karakteri ile tanınan oyuncu Çisil Oral'ın son halini görenler gözlerine inanamıyor.Ünlü oyuncunun yıllar içindeki inanılmaz değişimi gündem oldu.

Ünlü oyuncu Çisil Oral'ın bazı estetik operasyonlar geçirdiği iddia edilirken son halini görenler adeta bambaşka birisi olmuşsun yorumlarında bulunuyor.

Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Çisil Oral'ı görenler tanıyamıyor.Hayat Bilgisi dizisinden sonra ünlenen Oral yıllar içindeki büyük değişimi ile şaşırtıyor.

İşte Çisil Oral'ın son hali;