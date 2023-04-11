Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşkınlık yarattı! Gören şok oldu... Hayat Bilgisi isimli dizide canlandırdığı Mennan karakteriyle tanınan oyuncu Erdal Türkmen, yıllar içindeki değişimi ile herkesi şaşırttı. İşte Erdal Türkmen'in son hali..

2003-2006 yılları arasında ekranlara gelen Hayat Bilgisi dizisi yayınlandığı dönem izleyiciyi ekran başına kitliyordu.

Oyuncu kadrosunda Perran Kutman, Kerem Kupacı, Tarık Pabuççuoğlu, Gökçe Bahadır, Paşhan Yılmazel ve İpek Erdem gibi isimlerin bulunduğu dizide rol alan oyuncuların son hali merak uyandırıyor.

Dizinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmaması elde ettiği başarının bir göstergesi olarak göze çarpıyor.

Hayat Bilgisi'nin en sevilen karakterleri arasında yer alan Erdal Türkmen'in son hali sosyal medyada gündem oldu.

Okulun hademesi görevindeki Mennan karakterine hayat veren Erdal Türkmen'in yıllar içindeki değişimi şaşkınlık yarattı.

Hayat Bilgisi'nin ardından Yahşi Cazibe isimli dizide rol alan Erdal Türkmen yaptığı tiplemeler ile izleyicinin beğenisini kazanmayı başardı.

İşte Erdal Türkmen'in son hali

Oyunculuğa ara veren Erdal Türkmen kendi Youtube kanalına içerikler çekmeye başladı.

14 Mart 1970 yılında İstanbul'da dünyaya gelen 53 yaşındaki Erdal Türkmen çeşitli dergilere mizah yazarlığı ve karikatüristlik yapmıştır.