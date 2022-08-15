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    Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı bakın şimdi ne yapıyor! Görenler şaşkın...

    Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Ortega rolüyle akıllara kazınan Paşhan Yılmazel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takipçilerinin ilgi odağı oldu.
    • 15.08.2022 - 16:22
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    Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı bakın şimdi ne yapıyor! Görenler şaşkın...

    Yönetmenliğini Tarkan Karlıdağ'ın üstlendiği, senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı Hayat Bilgisi dizisi, bir döneme damgasını vuran yapımlar arasına adını yazdırdı.

    Kadrosunda Perran Kutman, Kerem Kupacı, Tarık Pabuççuoğlu, Gökçe Bahadır, Paşhan Yılmazel, İpek Erdem gibi isimlerin yer aldığı Hayat Bilgisi dizisi, karakteriyle de hafızalarda yer edindi.

    Unutulmayan efsane dizi, şimdilerde oyuncularındaki değişimlerle gündem oluyor.

    Dizide Ortega karakterine hayat veren Paşhan Yılmazel de kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak edilen isimlerden...

    1982 tarihinde Almanya Berlin'de doğan Paşhan Serkan Yılmazel, uzun zamandır erkanlardan uzak yaşıyor.

    Başarılı isim, şimdilerde tiyatro ve seslendirme ile ilgileniyor.

    Değişik kahkahası ile akıllarda yer edinen Ortega Paşhan Yılmazel'in son olarak sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

    Seslendirme yaptığı anları takipçilerinin beğenisine sunan Paşhan Yılmazel'e "Yıllarda meydan okuyorsun", "Hâlâ çok yakışıklısın" yorumları yağdı.

    Hayat Bilgisi nin Ortega sı bakın şimdi ne yapıyor! Görenler şaşkın... #1

    Hayat Bilgisi nin Ortega sı bakın şimdi ne yapıyor! Görenler şaşkın... #2

    Hayat Bilgisi nin Ortega sı bakın şimdi ne yapıyor! Görenler şaşkın... #3

     


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