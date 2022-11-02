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    Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı kaslı vücuduyla şov yaptı! "40 yaşında olamazsın"

    Bir dönem ekranlara damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde Ortega karakterini canlandıran Paşhan Yılmazel, kaslı vücuduyla poz verdi. Görenler gözlerini alamıyor. İşte o poz...
    • 02.11.2022 - 13:16
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    Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı kaslı vücuduyla şov yaptı! '40 yaşında olamazsın'

    2003 tarihinde Kanal D ekranlarında yayınlanan gençlik dizisi Hayat Bilgisi oyuncuları adından söz ettirmeye devam ediyor.

    Canlandırdıkları karakterler ile yıldızları parlayan Hayat Bilgisi'nin genç oyuncuları değişimleriyle hayranlarını şaşırtıyor.

    Bu isimlerden birisi de Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel oldu. İlginç kahkahası ile hafızalara kazınan Ortega Paşhan Yılmazel'in eski halinden eser kalmadı.

    Dizideki fazla kilolarını vererek değişen, ancak yıllara da meydan okuyan Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı bir süredir ekranlardan uzak yaşıyordu.

    Ünlü oyuncu tiyatro ve seslendirme ile ilgileniyor. Son olarak "Oyun" isimli tiyatro oyununda rol almıştı.

    Başarılı oyuncu, Doktorlar dizisinin 3. sezonunda yüzünü gösteren Yılmazel, Çılgın Dershane film serisinde yer aldı.

    Başarısının yanı sıra yıllar içindeki değişimiyle gündeme gelen Paşhan Yılmazel, paylaşımıyla ağızları açık bıraktı.

    Kaslı vücuduyla şov yaptı

    40 yaşındaki başarılı oyuncu Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel, kaslı vücuduyla kamera karşısına geçti. Verdiği pozlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte o pozlar...

    Hayat Bilgisi nin Ortega sı kaslı vücuduyla şov yaptı! '40 yaşında olamazsın' #1

    Hayat Bilgisi nin Ortega sı kaslı vücuduyla şov yaptı! '40 yaşında olamazsın' #2

    Hayat Bilgisi nin Ortega sı kaslı vücuduyla şov yaptı! '40 yaşında olamazsın' #3

    Hayat Bilgisi nin Ortega sı kaslı vücuduyla şov yaptı! '40 yaşında olamazsın' #4


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