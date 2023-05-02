Hayat Bilgisi'nin Rüya'sı Yıldız Asyalı son haliyle herkesi şaşırttı! Bakın şimdi ne yapıyor... Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde Rüya karakterine hayat veren güzel oyuncu Yıldız Asyalı, oyunculuğu bırakmıştı. Yıllar sonra ortaya çıkan ünlü isim bakın şimdi ne iş yapıyor! Duyan kulaklarına inanamıyor...

2003-2006 yıllarında yayınlanan, Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinden biri olan Hayat Bilgisi, oyuncularıyla gündemde.

4 sezon boyunca izleyicileri televizyona kilitleyen ve büyük bir hayran kitlesi oluşan dizide Perran Kutman, Kerem Kupacı, Gökçe Bahadır, İpek Erdem, Yıldız Asyalı gibi isimler yer alıyordu.

Dizide Kerem Kupacı’nın canlandırdığı Pikaçu Kerem’in büyük aşkı Rüya son haliyle gündeme geldi. Güzel oyuncu Yıldız Asyalı’yı gören inanamıyor.

Hayat Bilgisi’ndeki Rüya karakteriyle hafızalara kazınan Yıldız Asyalı, bir süredir ekranlardan uzak bir hayat sürdürüyor.

2015 yılında dünya evine giren Yıldız Asyalı’nın, Ayşe Mira adında da bir kızı var. 2017 yılında boşanan Asyalı, şimdi bambaşka bir meslekle uğraşıyor.

Ünlü isim hem son haliyle hem de yeni mesleğiyle herkesi şaşkına çeviriyor. İşte Yıldız Asyalı’nın son hali…

Yeni mesleği şoke etti!

Hayat Bilgisi dizisiyle hafızalara kazınan Yıldız Asyalı, mesleği bırakmış, bir süredir ekranlardan uzaktı.

Müzisyenliğe yönelen ünlü isim, şimdilerde konserler veriyor mekanlarda keman çalıyor.

Yıllar geçse de güzelliğinden ödün vermeyen Yıldız Asyalı, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanıyor. Günlük hayatından sık sık paylaşımlar yapıyor.