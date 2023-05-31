Hayat Bilgisi'nin Ürperi'si son haliyle olay oldu! Görenler gözlerine inanamadı: "Bu kadar yaşlanmış olamaz" Hayat Bilgisi dizisinde Ürperi'ye hayat veren Ceren Soylu, değişimiyle şaşırttı. Soylu'nun son halini gören hayranları, geçen zaman içerisinde yaşlandığına dair yorumlar yaptı.

Bir gençlik dizisi olarak karşımıza çıkan Hayat Bilgisi, günümüzde de tekrarlarıyla izleniyor.

Tekrarlarıyla da rekor kıran dizide Ülperi karakteri, herkesin ilgisini çekti ve güldürdü.

Dizide hayta verdiği Ülperi ile tanınan Ceren Soylu, başarılı projelerde yer aldı.

23 Mart 1970 yılında İstanbul'da dünyaya gelen İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde okuyan Soylu, daha sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde operet ve müzikal oyunculuğu bölümünü bitirdi.

Pis Yedili, Tehlikeli Karım, Burçlar gibi birçok projede yer alan Soylu, şimdilerde Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı'nda boy gösteriyor.

Sevilen ismin son halini gören hayranları da şaşırıyor.

Ceren Soylu'nun son hali

Dizide sempatik tavırlarıyla hafızalara kazınan Ürperi karakterine hayat veren Ceren Soylu değişimiyle herkesi şaşırttı.

Ekranlardan uzak bir hayat süren ünlü oyuncunun son haline 'Yıllar ona hiç acımamış', 'Çok değişmiş' gibi yorumlar yapıldı.

53 yaşındaki oyuncu, Amsterdam Sanat Akademisi'nde dans ve müzik eğitimi de aldı.