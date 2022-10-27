Hayat Bugün 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Barış baba mı oluyor?

Hayat Bugün 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Barış baba mı oluyor?

Show TV'nin yeni dizisi Hayat Bugün, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Yeni dizinin 3. bölüm fragmanı merak konusu oldu. İşte Hayat Bugün 3. bölüm fragmanı...

Hayat Bugün dizisi Amerikan yapımı olduğu bilinen 'New Amsterdam' dizisinden uyarlandı. 2. bölümü dün akşam yayınlandı.

Uzun süredir merakla beklenen Hayat Bugün dizisinin iki bölümü de yoğun ilgi gördü. Sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi oluştu.

Dizinin son bölümünde yaşananlar ekrana damga vururken, yeni bölüm fragmanı gündemi salladı.

Barış Güvener’in baba olacağını duyması herkesi şaşkına çevirdi. Bu duruma Suzan’ın tepkisi ne olacak? Barış baba olmayı isteyecek mi? Oynat bakalım…