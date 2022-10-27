Petrol
94.06
0.29%
Euro
18.7449
-0.14%
Dolar
18.6087
0.00%
Altın
996.31
0.09%
Borsa
3939
-0.95%
Bitcoin
388.126
0.34%
BTXN Coin
10.51
-1.49%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Hayat Bugün 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Barış baba mı oluyor?

    Show TV'nin yeni dizisi Hayat Bugün, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Yeni dizinin 3. bölüm fragmanı merak konusu oldu. İşte Hayat Bugün 3. bölüm fragmanı...
    • 27.10.2022 - 10:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hayat Bugün 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Barış baba mı oluyor?

    Hayat Bugün dizisi Amerikan yapımı olduğu bilinen 'New Amsterdam' dizisinden uyarlandı. 2. bölümü dün akşam yayınlandı.

    Uzun süredir merakla beklenen Hayat Bugün dizisinin iki bölümü de yoğun ilgi gördü. Sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi oluştu.

    Dizinin son bölümünde yaşananlar ekrana damga vururken, yeni bölüm fragmanı gündemi salladı.

    Barış Güvener’in baba olacağını duyması herkesi şaşkına çevirdi. Bu duruma Suzan’ın tepkisi ne olacak? Barış baba olmayı isteyecek mi? Oynat bakalım…

    Hayat Bugün 3. bölüm fragmanı İZLE

    Hayat Bugün 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Barış baba mı oluyor? #1


    Bursa'da piyanisti darbeden 9 şahıstan biri tutuklandı
    3. Sayfa

    Bursa'da piyanisti darbeden 9 şahıstan biri tutuklandı

    Günde 15 dakika işlem yaparak zengin ol!
    Advertorial

    Günde 15 dakika işlem yaparak zengin ol!

    Ensonmagazin 21. bölüm yayınlandı
    Magazin

    Ensonmagazin 21. bölüm yayınlandı

    Görüş Bildir