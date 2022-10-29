Hayat Bugün dizisinin Barış'ı Ulaş Tuna Astepe'nin sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer büyük aşkı da sanatçıymış

Hayat Bugün dizisinin Barış'ı Ulaş Tuna Astepe'nin sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer büyük aşkı da sanatçıymış

Show TV ekranlarında yayınlanan Hayat Bugün dizisinde Barış karakterini canlandıran Ulaş Tuna Astepe'nin sevgilisi de sanatçı çıktı. Bakın ünlü ismin büyük aşkı kimmiş...

Şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Hayat Bugün dizisinde Barış karakterine hayat veren Ulaş Tuna Astepe, daha önce yer aldığı Sen Anlat Karadeniz dizisiyle şöhretini gittikçe artırmıştı. 5 Mayıs 1988 tarihinde İzmit'te dünyaya geldiği bilinen Astepe; Karadayı dizisinde Orhan, Analar ve Anneler dizisinde Mustafa, Rüya adlı dizide Alaz, Sen Anlat Karadeniz'de Tahir karakterini canlandırmıştı.

İlk ve ortaöğrenimini İzmit'te tamamladıktan sonra İstanbul Erkek Lisesinde yatılı olarak okuyan oyuncu, yükseköğrenimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde yapmıştır. 2008 senesinde Osmanlı Cumhuriyeti filminde kostüm asistanlığı yaptığı da bilinen Astepe, sonrasında pek çok farklı tiyatro ve televizyon projelerinde yer almaya başlamıştır.

Bir dönem Berkun Oya'nın yazıp yönettiği Bayrak ve Babamın Cesetleri, Sami Berat Marçalı'nın sahnelediği Cam Yapraklar oyunlarında rol alan isim, şimdilerde Hayat Bugün dizisiyle ekranlarda yer alıyor.

Sevgilisi şaşırttı!

Ulaş Tuna Astepe'nin sevgilisiyse görenleri şaşırttı. Ünlü ismin kendisi gibi sinemayla uğraşan sinema yazarı Cansu Baydar ile sevgili olduğu ortaya çıktı.

İşte Hayat Bugün'ün Barış'ı Ulaş Tuna Astepe'nin sevgilisi Cansu Baydar...