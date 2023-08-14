Hayatı film oluyor! Azer Bülbül'ü kim canlandıracak? İşte teklif edilen isimler... Arabesk fantezi müziğin merhum sanatçısı Azer Bülbül'ün hayatı beyazperdeye uyarlanacak. Filmde sanatçıyı canlandırması için iki ünlü oyuncuya teklif götürüldü.

2012 yılının ocak ayında gittiği Antalya'da kaldığı otel odasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren arabesk fantezi müzik sanatçısı, 44 yaşındaydı.

Arabesk şarkılarıyla milyonların hayran olduğu Azer Bülbül'ün ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu.

Dokunmayın Çok Fenayım, Yaralandın mı Ey Can, Yalan Olur, Ben Sana Vurgunum gibi şarkıları, dillerden dile dolaşan Azer Bülbül, beyazperdede hayat bulacak.

Bülbül'ün hayranları haberin ardından başrolü araştırmaya koyuldu.

Azer Bülbül'ü kim oynayacak?

Usta sanatçı Azer Bülbül'ü canlandıracak isimler arasında iki yakışıklı oyuncu öne çıkıyor.

Sabah'ta yer alan iddiaya göre filmde Azer Bülbül'ü canlandırması için iki isim ile görüşmelere başlandı.

Buna göre, Azer Bülbül'ü ya Cihangir Ceyhan yada Kıvanç Tatlıtuğ oynayacak.

Akabinde ise Cihangir Ceyhan, sosyal medya hesabından Azer Bülbül'ün fotoğrafını paylaştı. Paylaşım, iddiaları daha da güçlendirdi.