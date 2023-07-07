Hayatımın Neşesi dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? AİLE KOMEDİSİ YÜKLENİYOR.... TRT 1'in yaz aylarına damga vuracak dizisi Hayatımın Neşesi, yayın macerasına başlıyor. İzleyicilerin dört gözle beklediği Hayatımın Neşesi dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile merak ediliyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olacak Hayatımın Neşesi'nde kimler oynuyor, ne anlatılıyor? İşte diziye dair detaylar...

TRT 1 ekranlarına neşe katmaya gelen "Hayatımın Neşesi", 7 Temmuz'dan itibaren her cuma akşamı yayınlanıyor.

Aile komedisi türündeki dizinin tanıtım yazısında "Her yaş, yeni bir başlangıçtır! Neşe’nin cesareti ve azminden ilham alarak, hayatın her anında yeni bir başlangıç yapabilecek gücümüzün olduğunu fark edeceğiz!" cümleleri yer alıyor.

Şebnem Bozoklu ve Tolga Tekin'in başrolü paylaştığı Hayatımın Neşesi, merak konusu oldu.

TRT izleyicileri, yeni dizi Hayatımın Neşesi hakkında her bir detayı sorguluyor.

Peki, Hayatımın Neşesi dizi konusu nedir? Hayatımın Neşesi nerede çekiliyor? Hayatımın Neşesi oyuncu kadrosu!

Hayatımın Neşesi dizi konusu

Neşe ve Mustafa'nın iki çocuklu mutlu çekirdek ailesi ve Mustafa'nın ailesini tanıyacağız.

Birbirinden farklı karakterlere sahip bu insanlara ve yaşamlarına tanık oldukça, izleyiciler de kendilerini bu ailenin bir parçası gibi hissedecekler.

Neşe'nin evlilik hayatının mutluluğu ve bir ailenin içinde olmanın verdiği huzuru, kızı Zeynep'in annesinin ev kadını olmasından çok da hoşlanmaması, oğlu Emre'nin bilgisayar oyunlarına düşkünlüğü, Mustafa'nın kardeşi Serdar’ın aile yadigarı kumaşçı dükkanında çalışmamakta diretmesi ve Aylin'le tanışıp ona aşık olması...

Hayatımın Neşesi nerede çekiliyor?

Hayatımın Neşesi dizisinin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde yapılmaktadır.

Hayatımın Neşesi oyuncu kadrosu

Şebnem Bozoklu.

Tolga Tekin.

Metin Coşkun.

Uğur Demirpehlivan.

Selma Güneri.

Aras Şenol.

Gizem Kala.

Ezgi Tombul.