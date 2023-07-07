Hayatımın Neşesi'nin yıldızı Şebnem Bozoklu bakın kiminle evli çıktı! Neşe karakteriyle ekrana dönen Şebnem Bozoklu'nun hayatını mercek altına alan izleyiciler, özel hayatını da araştırıyor. Şebnem Bozoklu'nun evli olduğu ismi duyanlar, şoke oluyor.

Müjdat Gezen mezunu olan Şebnen Bozoklu, adını ilk olarak Selena dizisinde duyurdu.

Asık çıkışını 2008-2010 yılları arasında rol aldığı Canım Ailem dizisinde Meliha karakteriyle yapan Şebnem Bozoklu, başarılarını sıraladı.

Galip Derviş, Ulan İstanbul, Şahsiyet, Cebimdeki Yabancı, Babam Çok Değişti be Elbet Bir Gün gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu, yeni bir projeye imza attı.

TRT 1'in yeni yaz dizisi Hayatımın Neşesi'nde başrol alan Şebnem Bozoklu, Neşe karakterini canlandırıyor.

İzleyicilerin beğenisini toplayan Bozoklu, özel hayatıyla da dikkat çekti.

Eşi ünlü gazeteci

43 yaşındaki Şebnem Bozoklu'nun evli olup olmadığı merak konusu olurken, eşini göreler şaşırdı.

Bozoklu, ikinci evliliğini 2019 yılında yaparak hayatını Kanat Atkaya ile birleştirdi.

Ünlü gazeteci Kanat Atkaya ile Şebnem Bozoklu'nun evliliği 4 yıldır mutlu bir şekilde sürüyor.

Şebnem Bozoklu, verdiği bir röportajda eşi için "Elim ayağım titreyerek aşık oldum. Hâlâ da çok aşığım eşime. Ortaokuldayken çok hayran olduğum biriydi." ifadelerini kullandı.