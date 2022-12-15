Hayatımın Şansı 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Yonca teklifi kabul edecek mi?

FOX TV'nin yeni dizisi Hayatımın Şansı, dün akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Seyircilerden tam not olan dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Sezon ortasında var olan dizilerin dışında FOX TV, yeni dizisi Hayatımın Şansı ile seyircilerde merak uyandırmıştı. İlk bölümü izleyicileri televizyona kilitledi.

NTC Medya imzalı heyecanla beklenen dizinin yönetmen koltuğunda Cemal Şan oturuyor. Senaryosunu ise Bekir Baran Sıtkı kaleme alıyor.

Dün akşam FOX TV ekranlarında ilk bölümüyle ekranlara gelen Hayatımın Şansı dizisi, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Oyuncu kadrosunda Şifanur Gül, Ali Can Yücesoy, Musa Uzunlar, Aslı Samat, Hale Soygazi gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Dizinin konusu

Yonca, hayatta kızı Sare’den başka kimsesi olmayan, kızına içinde bulunduğu maddi zorluklara rağmen küçük, mutlu bir dünya kurmayı başarmış; genç, bekar bir annedir. Ancak bu dünya alt üst olmak üzeredir. Çünkü Sare’nin babası Alpay, onu almak için mahkemeye başvurmuştur. Alpay’ın gücü ve imkanları karşısında Yonca’nın tek şansı kızına bakabileceğini ispatlamaktır. Ancak bu süreçte evsiz, işsiz ve parasız kalır Yonca. Bütün bunlar yetmezmiş gibi kendini hayal bile edemeyeceği durumların içinde bulur. Yolculuğu sırasında tanıştığı Rüzgar ona destek olsa da Yonca kızı Sare ile sınanıyordur…