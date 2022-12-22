Hayatımın Şansı 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Yonca için yeni bir hayat başlıyor!

Hayatımın Şansı 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Yonca için yeni bir hayat başlıyor!

FOX TV'nin yeni dizisi Hayatımın Şansı, dün akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yonca'nın aldığı kararlardan sonra neler olacağını merak eden izleyiciler yeni bölüm fragmanını araştırıyor.

Sezon ortasında var olan dizilerin dışında FOX TV, yeni dizisi Hayatımın Şansı ile seyircilerde merak uyandırmıştı.

NTC Medya imzalı heyecanla beklenen dizinin yönetmen koltuğunda Cemal Şan oturuyor. Senaryosunu ise Bekir Baran Sıtkı kaleme alıyor.

Dün akşam FOX TV ekranlarında yeni bölümüyle ekranlara gelen Hayatımın Şansı dizisi, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Oyuncu kadrosunda Şifanur Gül, Ali Can Yücesoy, Musa Uzunlar, Aslı Samat, Hale Soygazi gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Son bölümde neler oldu?

Yonca, Turgay’ın kendisine sunduğu teklifi kabul etti ve yeni bir hayata adım attı. Tabi öncelikle kızını Alpay’dan alması gerekiyor. Daha sonra “şanslı sayılar” oynayıp canını yakacağı gerçeklerle yüzleşmesi gerekiyor. Hayatını altüst edecek gerçekleri öğrenecek ve onlarla baş etmeye çalışacak.

Rüzgar ise Yonca’nın peşinde… Amacı için onu bulması şart. Kaybettiği Yonca’yı “şanslı sayılar” gününde bulacak.