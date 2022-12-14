Hayatımın Şansı dizisi Yonca kimdir? Şifanur Gül kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

FOX TV ekranlarında ilk bölümüyle yayınlanacak olan Hayatımın Şansı dizisinde Yonca karakterine kimin hayat verdiği merak ediliyor. Peki Hayatımın Şansı dizisinin Yonca'sı Şifanur Gül kimdir?

FOX TV ekranlarının yeni dizisi Hayatımın Şansı'nda Yonca karakterini canlandıran oyuncunun kim olduğu merak ediliyor. Fragmanları ilgiyle takip edilen dizide Yonca karakterini Şifanur Gül canlandırıyor. Peki Şifanur Gül kimdir?

Şifanur Gül kimdir?

1995 yılında Ankara'da dünyaya gelen Şifanur Gül, Ankara Üniversitesi Devlet Tiyatrosu Oyunculuk Anabilim Dalı mezun olmuştur. Genç oyuncu, henüz lise zamanında oyunculuk eğitimi almaya başlamıştır.

Tiyatro oyuncusu olarak görev alırken Focus Film sahibi Nilgün Sağyaşar’ın dikkatini çekmiştir. Böylece 2019’da ekranlara gelen Sevdim Seni Bir Kere dizisinde kadın başrol oyuncusu oldu ve dizide Eylül karakterini canlandırdı.

Genç isim, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Gülperi karakterine hayat vermiştir. Sonrasında ise Cam Tavanlar dizisinde oyuncu kadrosunda yer almıştır.