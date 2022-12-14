Hayatımın Şansı konusu ne, hangi kanalda yayınlanacak? Hayatmın Şansı oyuncu kadrosu ve karakterleri

Bu akşam izleyiciyle buluşacak olan yeni dizi Hayatımın Şansı, büyük merak uyandırdı. Dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve karakterleri araştırılmaya başladı.

FOX TV’nin yeni dizisi Hayatımın Şansı, seyircilerde büyük merak uyandırdı. Yeni dizi için geri sayım başladı.

NTC Medya imzalı, heyecanla beklenen Hayatımın Şansı dizisinin yönetmenliğini Cemal Şan üstleniyor. Senaryosunu ise Bekir Baran Sıtkı kaleme alıyor.

Dizinin konusu ise kızı ile hayata tutunmaya çalışan genç yaşlarda bir annenin hikayesini anlatıyor.

Yonca (Şifanur Gül), küçük kızı Sare ile hayata tutunmaya çalışan yirmili yaşlarının ortasında genç bir annedir.

Bir yandan hayatın zorlukları ile tek başına boğuşurken, bir yandan da Sare’nin biyolojik babasının açtığı velayet davası ile uğraşmaktadır.

Her şeyin çıkmaza girdiği bir anda, hayatını değiştiren bir teklif alır. Artık Yonca için yeni bir hayat başlıyordur. Ama bilmediği; yağmurdan kaçarken, doluya tutulacağıdır…

Merakla beklenen dizinin ilk bölümüne az bir zaman kala, oyuncu kadrosu ve karakterleri de araştırılmaya başladı. İşte detaylar…

Şifanur Gül - Yonca Sıdalı

Yonca, genç yaşında hamile kalmış, okulunu bırakmak zorunda kalmış ve tüm hayatını kızı Sare’ye adamış bir annedir. Hayatta tek önemli şey kızının mutluluğudur. Yonca’nın eski sevgilisinin kızı için velayet davası açmasının ardından hayatı alt üst olur ve Yonca’nın yolculuğu başlar.

Alican Yücesoy - Rüzgar Akcan

Rüzgar, inatçı ve başına buyruk bir yapıya sahiptir. Duygularına yenilmeye oldukça müsaittir. Dışarıdan sert gibi görünse de çok merhametlidir. Yaptığı bazı hatalar yüzünden karısı Merve onu terk etmiştir. Rüzgar’ın tek isteği oğluna kavuşmaktır. Ancak Merve’nin yeni sevgilisi Mazhar buna engel olmaktadır.

Hira Su Yıldız - Sare Sıdalı

Yonca’nın biricik kızı. Oldukça zeki, herkese sevgiyle yaklaşan, küçük şeylerle mutlu olan pozitif ve sevimli bir çocuktur. Yaşına göre hem zeki hem de olgundur. İnsanlara dair sezgileri güçlüdür. Annesi gibi iyi bir gözlemcidir. Annesi ile olmaktan mutludur.

Musa Uzunlar - Turgay Moral

Mazhar’ın sağ kolu. İyi bir oyuncudur. Kendini nasıl göstermek isterse öyle göstermeyi becerir. Çocuk denilebilecek yaşlardan itibaren kanunsuz işlere bulaşan Turgay, yıllar içinde bu âlemde yükselirken, Mazhar'ın sağ kolu olmayı başarır. Bu uğurda kızlarına sevgisini ve ilgisini göstermekten bile feragat etmiştir. Birkaç ay önce kendisiyle ilgili büyük bir gerçek öğrenir. Bu gerçek onun için bir dönüm noktası olur ve kendini bir vicdan hesaplaşması içinde bulur. Yaşadığı hesaplaşmanın sonunda vereceği karar bir süre sonra hem kendisini hem de kızlarını büyük bir çıkmaza sokacaktır.

Erkan Avcı - Mazhar Çıracı

Merve’nin yeni eşi… Deniz’in üvey babası. Uluslararası lojistik şirketlerinin sahibidir… Saygın bir iş adamı gibi görünür ama aslında bu şirketler kanunsuz işlerini gizlemek ve para aklamak için bir paravandır. Mazhar, mafya âleminin basamaklarını en alttan başlayarak tırmanıp en tepeye çıkmış ve kendine saygın bir işadamı imajı çizmeyi başarmış biridir. Karısı Merve ve oğlu gibi gördüğü Deniz onun kırmızı çizgisidir.

İlker Kızmaz - Alpay Tetik

Başarılı bir savcıdır. Zeki, çalışkan hatta biraz işkolik ve hırslı biridir. Duygularından çok mantığı ile hareket eder. Üniversitede okurken tanışıp âşık olduğu Yonca’yı da hamile olmasına rağmen hırsı ve mantığına yenilerek terk etmiş kendi yoluna gitmeyi seçmiştir. Zaman içerisinde yükselirken, yıllarca hayalini kurduğu zenginliğe karısı Canan sayesinde ulaşır. Rüya gibi bir hayatın içindeyken karısının bebeği kaybetmesi ve bir daha çocuğunun olmayacağını öğrenmesiyle adeta kâbusa döner. Üstelik Canan, onun Sare adında bir kızı olduğunu da öğrenir. Alpay, evliliğinin biteceğini düşünürken Canan’ın, Sare’nin velayetini almak istemesiyle elindeki şansı değerlendirmek için hemen harekete geçer.