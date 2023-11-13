Hayatını kaybetti! Fenomen Ayşenur Parlak kimdir, hastalığı neydi? Uzun yıllardır kanserle mücadele eden sosyal medya fenomeni Ayşenur Parlak hayatını kaybetti. Mücadeleci ruhu ve neşesiyle herkese umut ışığı olan Ayşenur Parlak’ın kim olduğu ve hastalığıyla ilgili detaylar merak ediliyor.

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Küçük yaşlardan itibaren kanserle verdiği mücadele ve pozitif enerjisiyle tanınan Ayşenur Parlak, 12 yaşında kemik kanseri teşhisi alarak hayatının en büyük savaşına girişti.

Kansere karşı örnek bir direniş sergileyen Parlak, umut ışığı olma misyonuyla çevresindeki herkesi etkilemişti.

Ancak, Parlak'ın son sağlık durumuyla ilgili eşi Savaş Parlak'tan yapılan açıklama, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

Fenomen isim hayatını kaybetti.

Kanser mücadelesini kaybetti

Ayşenur Parlak, 12 yaşında başlayan ve farklı evrelerde karşılaştığı dört farklı kanser türüne karşı verdiği savaşta, karaciğerinde tespit edilen kanserle mücadelesini kaybetti.

Eşi Savaş Parlak, acı haberi sosyal medya üzerinden duyurdu. Acı haber, takipçilerini yasa boğdu.

Peki, Ayşenur Parlak kimdir?

Ayşenur Parlak kimdir?

1986 yılında İzmir'de doğan Ayşenur Parlak, kanser mücadelesiyle birçok kişiye umut ışığı olmuştu.

Kemik kanseri, meme kanseri, lenfoma ve son olarak dördüncü evre kolon kanseriyle baş etmeye çalışan Parlak, yaşadığı zorluklara rağmen pozitif enerjisi ve hayata karşı duruşuyla tanındı.

Parlak, 12 yaşındayken kemik kanseriyle tanışarak eğitimine ara verdi ancak azmi ve kararlılığı sayesinde liseyi tamamladı.

İstanbul'da üniversite eğitimine devam eden Parlak, uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olduktan sonra ihracat uzmanı olarak kariyerine atıldı.

Aşık olduğu adamla nişanlandı, ancak nişanlıyken meme kanserine yakalandı. Hızlı bir kararla evlendi ve tedavisine başladı.

Eğitimini tamamlayan Parlak, vergi memuru olarak kariyerine devam ederken bir mucize gerçekleşti ve hamile kaldı.

Ancak, bu mutluluklarına rağmen hayat ona bir sınav daha sundu. Hamilelik sürecinin ardından üçüncü evre lenfoma teşhisi konulan Ayşenur, bu zorlu süreci de adeta bir zaferle atlattı.

Ayşenur Parlak, "10 Amazon Yüksek Doz Yaşam" kitabının yazarlarından biri olarak da biliniyordu. Lohusalıktan çıkmadan üçüncü evre lenfoma teşhisi alması, yaşadığı zorluklara rağmen yazdığı kitap ve paylaşımlarıyla pek çok insana ilham kaynağı oldu.

33 yaşında dördüncü evre kolon kanseri teşhisi alan Parlak, sosyal medya hesabından tedavi süreçlerini paylaşarak destek arayanlara umut oluyordu. Acı haber eşinden geldi.