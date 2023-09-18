Hayatının şokunu yaşadı! Hindistan'da akıllara durgunluk veren hırsızlık! Hindistan'da yaşanan bir hırsızlık olayı izleyenlere yok artık dedirtti. İşte akıllara durgunluk veren o hırsızlık anı..

ensonhaber.com

Hindistan'da meydana gelen bir hırsızlık olayı görenleri hayrete düşürdü.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda trenle seyahat ederken dışarıyı çeken bir kişinin telefonu hiç beklemediği bir şekilde çalındı.

Hindistan'da otların arasına gizlenen bir hırsız, trenle seyahat eden yolcunun dışarıyı videoya kaydettiği sırada telefonunu çaldı.

İşte akıllara durgunluk veren hırsızlık anı..

Çaldığı telefonun iPhone 14 olduğunu gören hırsızın sevinci sosyal medyada gündeme oturdu.

Mutluluğu gözlerden kaçmayan hırsız olay yerinden gülerek uzaklaştı.