HAYRANIYLA BAŞI DERTTE ! Tan Taşçı aracına saldıran saplantılı hayranını mahkemeye verdi! Ünlü şarkıcı Tan Taşçı'nın başı takıntılı hayranıyla derde girdi. Ünlü isim saplantılı hayranını mahkemeye vererek uzaklaştırma kararı aldırdı..

Son dönemde ünlü isimlerin başı saplantılı hayranlarıyla dertte. Geçtiğimiz günlerde Hakan Peker takıntılı hayranını mahkemeye vermesiyle gündeme gelmişti.

Benzer bir olay bir başka ünlü şarkıcı Tan Taşçı'nın başına geldi. Ünlü şarkıcı kendisini sürekli rahatsız eden bir hayranı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Tan Taşçı'nın, kendisine sürekli mesajlar atarak ve takip ederek rahatsızlık veren hayranı ile başı derde girdi. Nursan Ç. isimli hayranı ünlü ismin konserlerine gelerek olay çıkarmasıyla gündeme gelmişti.

Tan Taşçı son olarak arabasına saldıran takıntılı hayranı Nurşan Ç. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Avukatı açıklama yaptı

Tan Taşçı’nın avukatı Serkan Toper konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Hayranlık sınırını aşan Nurşan Ç.,’nin ısrarlı bir şekilde takip ve tacizleri nedeniyle müvekkil psikolojik şiddete maruz kalmış ve can güvenliğinden endişe duymaya başlamıştır. Nurşan Ç., müvekkil ile bir ilişki yaşadığına kendisini inandırmıştır. Nurşan Ç.’nin hem müvekkilin hayatına hem de kendine zarar vermesinden endişe duymaktayız."

Savcılık, Nurşan Ç. hakkında soruşturma başlatırken, aile mahkemesi Nursan Ç.'ye 3 ay süreyle uzaklaştırma kararı verdi.