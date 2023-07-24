Hayranları yıkıldı! Ruhun Duymaz dizisinin Ece'si Burcu Özberk de estetik harikası çıktı Bu akşam Ruhun Duymaz adlı dizide Ece karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan ünlü oyuncu Burcu Özberk'in estetiksiz hali ortaya çıktı. Gören gözlerine inanamadı. İşte sosyal medyayı sallayan o eski fotoğraflar...

FOX TV ekranlarının yeni dizisi Ruhun Duymaz ile ekranlara geri dönen Burcu Özberk, dizide Ece karakterine hayat veriyor. Geçtiğimiz sezon Kraliçe dizisiyle ekranlara gelen Burcu Özberk, Aşk Mantık İntikam, Güneşin Kızları, Muhteşem Yüzyıl, Afili Aşk gibi birçok dizide rol aldı. Başarılı oyunculuk performansıyla göz dolduran ünlü oyuncu, güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. Özellikle sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlar hayranlarını mest ediyor. Estetik harikası çıktı Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıktı. Güzel oyuncunun estetiksiz halini gören gözlerine inanamadı. İşte o kareler... Burcu Özberk, estetik yaptırmadığını söylese de ortaya çıkan fotoğraflar akıllara yüzünde birçok dokunuş olduğunu getiriyor.