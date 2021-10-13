Hayranlarına müjde: Netflix, Squid Game'i video oyununa dönüştürecek

Netflix'in izlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı Squid Game dizisi hakkında hayranlarını heyecanlandıran bir açıklama geldi. Netflix, Squid Game'i bir video oyununa dönüştürmek istediğini duyurdu.

Çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix'in Güney Kore yapımı yeni dizisi Squid Game, yayınlandığı tarihten bu yana Netflix listelerini alt üst etmeye devam ediyor.

Ölümcül çocuk oyunları oynayarak hayatta kalmaya çalışılan Squid Game dizisi, uzun bir süre daha gündemdeki yerini koruyacak gibi görünüyor.

Hatta öyle bir hal aldı ki dizideki devasa oyuncak bebekten yöneticinin kullandığı maskeye kadar birçok ürün ve oyuncak üretilip satışa sunuldu.

SQUID GAME VİDEO OYUNUNA DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Şimdi de Netflix'ten Squid Game ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Squid Game, artık bir oyun olarak izleyicilerin karşısına çıkacak.

Yakında oyun dünyasında aktif rol oynayacak olan Netflix, bu oyunlarından birisinin de Squid Game olacağını belirten bir açıklamada bulundu.

HENÜZ DETAY PAYLAŞILMADI

WebTekno'da yer alan habere göre, ComicBook tarafından paylaşılan bilgide Netflix, oyun dünyasına atılımlarında yeni ilgi odaklarının Squid Game dizisini bir video oyununa çevirmek olduğunu doğruladı.

Ancak Squid Game oyununun nasıl olabileceği hakkında henüz hiçbir detay paylaşılmadı. Netflix, video oyun özelliğini geçtiğimiz haftalarda test etmeye başlamıştı.