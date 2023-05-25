Hayranlıktan eşe terfi! Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu'nu gören vuruldu! "Bu ne güzellik" Megastar Tarkan'ın sıkı bir hayranı olan Pınar Dilek'in nikah masasına giden hikayesi dikkat çekerken, güzelliği ise görenleri hayran bırakıyor.

Bir ömür bekar kalacağı havasını veren Tarkan, sürpriz bir kararla evlendi.

2016 yılında Pınar Dilek ile dünya evine giren Megastar, hayranına aşık oldu.

Evet yanlış duymadınız...

Şimdilerde eşi ve kızının annesi olan Pınar Dilek Tevetoğlu, Tarkan'ın sıkı hayranlarındandı.

Hayranı eşi oldu

Küçüklüğünden beri büyük bir Tarkan hayranı olduğu öğrenilen Pınar Dilek, Tarkan’ın Almanya konseri sonrasında ünlü sanatçı ile tanışmış ve arkadaşlık ile başlayan ilişkisi kısa sürede aşka dönüşmüştü.

O konserden sonra Tarkan'la tanışma fırsatı yakalayan Dilek'in böylelikle hayalleri yavaş yavaş gerçek olmaya başlamıştı.

Elazığlı anne ve Şanlıurfalı babanın kızı olan 1986 doğumlu Pınar Dilek, Almanya doğumlu ve ailesi Almanya'nın Duisburg kentinde yaşıyor.

2018 yılında kızı Liya'yı dünyaya getiren çift, mutlu bir evlilik sürüyor.

İşte Tarkan'ın biricik eşi

Kameralardan oldukça uzak kalmayı tercih eden Pınar Tevetoğlu, son olarak oy kullanırken görüntülendi.

Güzelliği ve fit görüntüsü ile dikkat çeken Tarkan'ın eşi Pınar Dilek Tevetoğlu, beğeni topladı.