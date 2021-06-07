Hayvan hakları yasası ne zaman çıkacak? Hayvan hakları yasasında son durum 2021

Hayvan hakları yasası ne zaman çıkacak? Hayvan hakları yasasında son durum 2021

Türkiye'de koruyucu ve caydırıcı maddelerin yer alması beklenen hayvan hakları yasa tasarısında sona gelindi. Peki hayvan hakları yasası ne zaman çıkacak? Maddeler neler? İşte son durum...

Hayvan haklarında iyileştirme yapılmasına dair harekete geçen mecliste çalışmaların sonuna gelindi.

Yasa tasarısında hayvanlara yönelik kötü muamele, eziyet, öldürme gibi eylemlerin hapis cezası ile cezalandırılması öngörülüyor.

Hayvanseverler tarafından yakından takip edilen gelişmelerin akabinde hayvan hakları yasası ne zaman çıkacak ve maddeleri neler soruları gündemde yer alıyor.

Peki hayvan hakları yasası ne zaman çıkacak? Hayvan hakları yasasında son durum nedir? İşte detaylar..

HAYVAN HAKLARI YASASI NE ZAMAN?

Uzun süredir üzerinde çalışılan ve tüm hayvanseverlerin merakla beklediği Hayvan Hakları Yasası hazırlıkları, son aşamaya geldi.

Reform niteliğindeki düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında ele alınacak.

Toplantıda kanun teklifine son şekli verilecek. Kanun teklifi, önce komisyonda ayrıntılı olarak müzakere edilecek, ardından Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak.

HAYVAN HAKLARI YASA TASARISI MADDELERİ