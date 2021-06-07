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- Hayvan hakları yasası ne zaman çıkacak? Hayvan hakları yasasında son durum 2021
Hayvan hakları yasası ne zaman çıkacak? Hayvan hakları yasasında son durum 2021
- Haber Merkezi
- 07.06.2021 - 13:35
Hayvan haklarında iyileştirme yapılmasına dair harekete geçen mecliste çalışmaların sonuna gelindi.
Yasa tasarısında hayvanlara yönelik kötü muamele, eziyet, öldürme gibi eylemlerin hapis cezası ile cezalandırılması öngörülüyor.
Hayvanseverler tarafından yakından takip edilen gelişmelerin akabinde hayvan hakları yasası ne zaman çıkacak ve maddeleri neler soruları gündemde yer alıyor.
Peki hayvan hakları yasası ne zaman çıkacak? Hayvan hakları yasasında son durum nedir? İşte detaylar..
HAYVAN HAKLARI YASASI NE ZAMAN?
Uzun süredir üzerinde çalışılan ve tüm hayvanseverlerin merakla beklediği Hayvan Hakları Yasası hazırlıkları, son aşamaya geldi.
Reform niteliğindeki düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında ele alınacak.
Toplantıda kanun teklifine son şekli verilecek. Kanun teklifi, önce komisyonda ayrıntılı olarak müzakere edilecek, ardından Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak.
HAYVAN HAKLARI YASA TASARISI MADDELERİ
- Yasaya göre; Cumhuriyet Savcıları hayvana eziyette şikayete gerek olmadan re'sen soruşturma açabilecek.
- Hayvanlara işkence ederek öldürenle 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası, eziyet edenlere ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.
- Cinsi tükenen ve kasten bir canlının cinsini tüketene 2 yıldan 5 yıla kadar, hayvan dövüştürenlere ise 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Cezalarda erteleme olmayacak.
- Sokak hayvanlarının kısırlaştırmasından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumlu olacak. Bakanlık kontrolünde belediyeler kısırlaştırma yapabilecek.
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesinden belediyelere kısırlaştırma için ek bütçe verilecek.
- Hayvanlara kötü muamele yapanlarla ilgili şikayetler Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı İl Tarım Müdürlüklerine yapılacak.
- Apartmanda hayvan besleme sayısına sınırlama getirilecek.
- Hayvanların çip sayesinde kimlikleri olacak. Çipte; hayvanın künyesi, yaşadığı yer ve aşıları gibi kritik bilgiler yer alacak.
- Çip uygulaması evcil hayvanların yanı sıra sokak hayvanlarında da kullanılacak.
- Beslediği hayvanı sokağa terk edenlere 2 bin TL para cezası verilecek.
- Hayvanların üzerinde bulunan çip ile hayvanı kimin sokağa bıraktığı tespit edilecek.
- Hayvanların sağlıksız ortamlarda tutulduğu petshoplar kapatılacak.
- Onların yerine hayvanların bakımı çiftçiliklerde yapılacak. Satışlar internet üzerinden yapılacak.