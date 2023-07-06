Gören şaştı: Gönül Dağı'nın Asuman'ı bakın hangi takımlıymış! Kanalında sunuculuk bile yapmış... Gönül Dağı dizisinin parlayan yıldızı Hazal Çağlar, dah aönce sunucu olarak ekranlarda yer aldı. Oyunculuktan önce sunuculuğu deneyen Çağlar'ın yer aldığı kanal ise gören ve duyanları şaşırttı.

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde yer alan Hazal Çağlar, Asuman karakterine hayat veriyor.

Saz çalan ve sempatik tavırlarıyla herkesin kalbini kazanan Çağlar, bu dizi sayesinde kariyer basamaklarını hızla çıkmaya başladı.

Asuman'ın Ramazan'a olan aşkını ve hayata dair umutlarını başarı ile yansıtan Çağlar, 9 Kasım 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

26 yaşındaki Hazal Çağlar, Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nü tamamladı.

Eğitimine İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde devam etti. Oyunculuk eğitimi de alan Çağlar kamera önüne ise ilk defa Aile Hükümeti projesi ile geçti.

Şimdilerde Gönül Dağı'nda fırtına gibi esen Çağlar, bir dönem GS TV'de sunuculuk yaptı.

Hazal Çağlar'ın sunuculuk dönemi

Aldığı oyunculuk eğitimleriyle mesleğine adım atan Hazal Çağlar, daha iyi bir oyuncu olmak için tekrar oyunculuk eğitimi alacağını söyledi.

Fanatik Galatasaray taraftarı olan Çağlar, eğitiminin ardından GS Tv'de bir dönem sunuculuk yaptı. Galatasaray taraftarlarının sevdiği bir isim olan Çağlar, bu görevi severek yaptığını söylemiştir.

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de çok konuşulan ve merak edilen Hazal Çağlar, sosyal medya uygulamalarını da aktif kullanıyor.