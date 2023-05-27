Genç oyuncu Hazal Çağlar, TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Asuman karakteriyle parlamaya devam ediyor.
Dizi sayesinde ününe ün katan Çağlar, sosyal medyada aktif olan isimlerden.
1995 doğumlu Hazal Çağlar'ın Instagram paylaşımlarıyla görenleri büyülüyor.
Esmer güzeli
Hazal Çağlar'ın takipçileriyle paylaştığı karelere Gönül Dağı izleyicilerinden beğeni ve yorum yağıyor.
Yeteneğiyle adından söz ettiren Çağlar, duru güzelliğiyle dikkat çekiyor.
İşte Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın pozları...