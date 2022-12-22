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    Hazal Çağlar sere serpe uzandı, görenin dibi düştü! 'Büyüleyen güzellik'

    Oyuncu Hazal Çağlar'ın sosyal medya paylaşımları beğeni topladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2022 - 16:24
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    Hazal Çağlar sere serpe uzandı, görenin dibi düştü! 'Büyüleyen güzellik'

    Ekran macerasına Aile Hükümeti dizisinde başlayan Hazal Çağlar, TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Asuman karakteriyle parladı.

    Dizi sayesinde ününe ün katan Çağlar, sosyal medya paylaşımlarıyla da adını geniş bir kitleye duyurdu.

    Özellikle cesur kıyafetleriyle dikkat çeken Hazal Çağlar'ın Instagram'daki paylaşımları görenleri büyüledi.

    Insta'da Hazal Çağlar

    Sere serpe uzanarak pozlar veren Hazal Çağlar, fiziğiyle dikkat çekti.

    26 yaşındaki Çağlar, doğal güzelliği ve fit görüntüsüyle beğenileri aldı.

    Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'a takipçilerinden güzel yorumlar yazıldı.

    İşte o paylaşımlar...

    Hazal Çağlar sere serpe uzandı, görenin dibi düştü! Büyüleyen güzellik #1

    Hazal Çağlar sere serpe uzandı, görenin dibi düştü! Büyüleyen güzellik #2

    Hazal Çağlar sere serpe uzandı, görenin dibi düştü! Büyüleyen güzellik #3


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