Ekran macerasına Aile Hükümeti dizisinde başlayan Hazal Çağlar, TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Asuman karakteriyle parladı.
Dizi sayesinde ününe ün katan Çağlar, sosyal medya paylaşımlarıyla da adını geniş bir kitleye duyurdu.
Sosyal medyada pek aktif olmayan Hazal Çağlar, yaza özel kareler paylaştı.
Cunda Adası'nda tatil yapan ünlü oyuncu, objektif karşısına geçti.
Hazal Çağlar'ın cesur seçimi
Esmer teniyle pozlar veren Hazal Çağlar, fiziğiyle dikkat çekti.
26 yaşındaki Çağlar, cesur kombini ile beğenildi.
İşte Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın yeni kareleri...