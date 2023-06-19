Hazal Filiz Küçükköse çömeldi, takipçileri yükseldi! "Vaziyet aldık" Üvey Annem dizisiyle ekranlara dönen Hazal Filiz Küçükköse'nin sosyal medya paylaşımları gündem oldu. Birbirinden cesur pozlara imza atan Küçükköse, görenleri mest etti.

ATV'nin yeni yaz dizisi Üvey Anne ile izleyici karşısına çıkan Hazal Filiz Küçükköse, gündeme oturdu.

Küçükköse, hem oyunculuğu hem de güzelliği ile seyircileri ekrana kilitledi.

Hakkında arama yapanlar, sosyal medya hesabındaki pozları karşısında tutuldu.

Cesur Hazal

Instagram'dan paylaşım yapan Hazal Filiz Küçükköse, cesur kareleriyle adından söz ettirdi.

Fiziği ve güzelliği ile ortalığı şenlendiren Hazal Filiz Küçükköse, objektif karşısında çömeldi.

3 milyon takipçisi olan güzel oyuncuya gelen yorumların ardı arkası kesilmedi.

İşte o pozlar...