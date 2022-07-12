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    Hazal Filiz Küçükköse mayosunu giydi, fiziğiyle çatlattı! 'Üf sana'

    Hazal Filiz Küçükköse, tatil pozlarıyla beğeni topladı. Fiziği ile dikkat çeken oyuncu, takipçilerinden tam not aldı.
    • Haber Merkezi
    • 12.07.2022 - 13:18
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    Hazal Filiz Küçükköse mayosunu giydi, fiziğiyle çatlattı! 'Üf sana'

    Mersin'de doğan ancak Ankara'da büyüyen Hazal Filiz Küçükköse, eğitimi esnasında özel oyunculuk dersleri alarak kariyer rotasını çizdi.

    Deniz Yıldızı, Beni Affet, Günahkar, Rüya, Mehmet Bir Cihan fatihi ve Zemheri gibi dizilerde rol alan Hazal Filiz Küçükköse, asıl çıkışını Kara Sevda dizisindeki  Zeynep karakteriyle yakaladı.

    Şimdilerde dinlenen ve uzun bir süredir ekranlarda yer almayan Küçükköse, sosyal medyada oldukça aktif.

    1988 doğumlu ve bir ikizi olan Hazal Filiz Küçükköse, tatilin keyfini sürerken paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

    Doğal hali ile dikkat çeken Hazal Filiz Küçükköse, yaz kareleriyle adından söz ettirdi.

    Hazal Filiz Küçükköse tatilde

    Fiziği ve güzelliği ile Instagram'ı şenlendiren Hazal Filiz Küçükköse, mayosuyla poz verdi.

    3 milyon takipçisi olan güzel oyuncuya beğeni yorumlar da yağmur gibi yağdı.

    İşte o pozlar...

    Hazal Filiz Küçükköse mayosunu giydi, fiziğiyle çatlattı! Üf sana #1

    Hazal Filiz Küçükköse mayosunu giydi, fiziğiyle çatlattı! Üf sana #2

    Hazal Filiz Küçükköse mayosunu giydi, fiziğiyle çatlattı! Üf sana #3


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