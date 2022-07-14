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- Hazal Filiz Küçükköse plajda yere serildi... Dekoltesi akıl aldı! Düşmanları çatlatan fizik
Hazal Filiz Küçükköse plajda yere serildi... Dekoltesi akıl aldı! Düşmanları çatlatan fizik
- 14.07.2022 - 13:57
- Güncelleme : 14.07.2022 - 13:58
9 Şubat 1988 yılında Mersin'de dünyaya gelen Hazal Filiz Küçükköse, Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nü 3. sınıfa kadar okudu akabinde ise Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü'ne geçiş yaptı.
2015-2017 yılları arasında yayınlanan Kara Sevda dizisinde yer alan ve Zeynep karakterini canlandıran oyuncu, bu sayede tanınma imkanı buldu.
Özel olarak oyunculuk dersleri alan Hazal, Deniz Yıldızı dizisinde ilk kez kamera karşısına geçti ve Gözde'ye hayat verdi.
Ardından birçok başarılı projede boy gösteren Hazal Filiz Küçükköse, son olareak 2020 yılında ekran karşısına geçti.
Zemheri dizisinden sonra ekranlardan uzak kalan oyuncu, giyim tarzı ve cesurluğu ile gündeme geliyor.
Kusursuz fiziğini giydiği kıyafetlerle sergileyen Hazal Filiz Küçükkösze, şu sıralar tatilin tadını çıkarıyor.
Bir otelde tatil yapan ve güneşlenmeyi ihmal etmeyen oyuncu, siyah kombiniyle podyumlardaki mankenlere taş çıkarttı.
Hazal nefes kesti
Sık sık fotoğraf atan ve Instagram'ı aktif kullanan Hazal Filiz Küçükköse, mini şortlu pozlarıyla olay yarattı.
Sahilde mini şortlu ve göbeği açık pozlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu Instagram'ı adeta yıktı geçti.
Küçükköse'nin bu pozları sonrasında takipçileri paylaşımı adeta beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.
Takipçilerinden bazıları pozların altına, "Güzellikte çığır açtın" ve "Işık saçıyorsun" gibisinden yorumlarda bulundu.