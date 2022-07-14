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Hazal Filiz Küçükköse plajda yere serildi... Dekoltesi akıl aldı! Düşmanları çatlatan fizik

Hazal Filiz Küçükköse plajda yere serildi... Dekoltesi akıl aldı! Düşmanları çatlatan fizik

Kara Sevda dizisinde oynadığı Zeynep karakteri ile akıllara kazınan Hazal Filiz Küçükköse, şu sıralar tatilin tadını çıkarıyor. Güzelliği ile ortalığı sallayan oyuncunun fiziği ise göz dolduruyor.