Hazal Filiz Küçükköse’nin cesur pozları Instagram’ı salladı "Kelimeler kifayetsiz" Şimdilerde Üvey Anne dizisiyle izleyici karşısına çıkan Hazal Filiz Küçükköse, güzelliğiyle takipçilerini büyüledi. İddialı elbisesiyle kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, adeta baş döndürdü. O pozlara beğeni yağmuru geldi.

ATV’nin yeni dizisi Üvey Anne’de Serap karakteriyle izleyici karşısına çıkan Hazal Filiz Küçükköse, başrolü Kutsi ile paylaşıyor.

Kötü karakterlerle adeta bütünleşen ünlü oyuncu, hem güzelliği hem de oyunculuğuyla gönüllerde taht kurdu.

Hepimiz onu bir zamanlar bir dönem ekranlara damga vuran günlük dizi Beni Affet ile tanıdık. Ardından Kara Sevda, Bir Peri Masalı gibi birçok dizide rol aldı.

En az oyunculuğu kadar, özel hayatıyla da dikkat çeken güzel oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Cesur elbisesiyle nefes kesti

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Hazal Filiz Küçükköse, son olarak pembe iddialı elbisesiyle verdiği pozlarını yayınladı.

Sırt dekolteli elbisesiyle verdiği bu pozlar, takipçilerini mest etti. Hayranları bu pozlara kayıtsız kalamadı.

Instagram kullanıcıları güzel oyuncuya, "Nazar değmesin", "Maşallah sana", "Dizilerin kötülükler kraliçesi" gibi yorumlar yaptı.