Hazal Filiz Küçükköse'nin makyajsız hali olay oldu! Kameraları görünce panikledi: "Beni böyle çekmeyin"

Hazal Filiz Küçükköse'nin makyajsız hali olay oldu! Kameraları görünce panikledi: "Beni böyle çekmeyin"

Deniz Yıldızı, Beni Affet ve Kara Sevda gibi pek çok dizide rol alan ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse,makyajsız haliyle görüntülendi. Kameraları gören ünlü oyuncu doğal haliyle yakalanınca panikledi.

Ekranlarda Deniz Yıldızı, Beni Affet ve Kara Sevda gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, doğal haliyle görenleri şaşırttı. 1988 yılında doğduğu bilinen ve 34 yaşında olan ünlü isim, 2015-2017 yılları arasında yayımlanan Kara Sevda dizisinde "Zeynep Soydere" karakterini canlandırmıştı.

Hazal Filiz Küçükköse'nin makyajsız hali olay oldu!

Mersin'de dünyaya gelen ünlü isim, lise öğrenimini Ankara'da tamamlamıştı. Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nü 3. sınıfa kadar okuyan ve sonrasında eğitimini yarıda bırakma kararı alan Küçükköse, şu an Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünde lisansını sürdürmektedir. Oyuncu, özel oyunculuk dersleri almaya da devam etmektedir.

"Lütfen beni böyle çekmeyin"

Son olarak Zemheri dizisinde rol alan ve şimdilerde Bir Peri Masalı dizisinde Neslihan'ı canlandıran ünlü isim, makyajsız görüntülenince bir anda panikledi. 2. Sayfa'nın haberine göre "Lütfen beni böyle çekmeyin. Sete gidiyorum" ifadelerini kullanan Küçükköse, eliyle de yüzünü kapatmaya çalışarak hızlı şekilde kameralardan uzaklaştı.

İşte Hazal Filiz Küçükköse'nin çok konuşulan makyajsız hali...