Hazal Kaya'dan dikkat çeken paylaşım: "Değil iki tur yedi tur da olsa..." Ünlülerden peş peşe seçim paylaşımları geliyor. İki çocuk annesi Hazal Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü.

Dün gerçekleşen Türkiye genel seçimlerinin ardından ünlüler paylaşımlarıyla desteklerini duyurmaya devam ediyor. Şubat ayında meydana gelen deprem felaketi sonrasında ikinci çocuğunu kucağına alan Hazal Kaya da paylaşımıyla gündem oldu. Geçtiğimiz hafta siyasi tarafını belli eden ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımıyla herkesi şaşkına çevirdi. Kalp emojisiyle yayınladı Seçim sonrası paylaşımlar yapan ünlüler arasında ünlü oyuncu Hazal Kaya'da yer aldı. Seçimlerde ikinci turu vurgulayan bir yazıyı kişisel hesabından paylaştı. Hazal Kaya'nın @akureyritimes adlı kullanıcıdan alıntıladığı yazı, sosyal medyanın gündemine oturdu. Alıntıladığı yazıda "Değil ikinci tur yedi tur da olsa sonuna kadar uğraşırım" sözleri dikkat çekti.