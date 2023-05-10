Hazal Subaşı'nın iddialı pozları takipçilerinden tam not aldı! 'Bu güzellik şaka mı?' Oyuncu Hazal Subaşı iddialı pozlarıyla sosyal medyada dikkat çekiyor. Oynadığı diziler ile adından söz ettiren genç oyuncunun son instagram pozları gündeme geldi. İşte o kareler..

Ünlü oyuncu Hazal Subaşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Rol aldığı dizilerde gösterdiği başarılı performans ile tanınan genç oyuncu birçok dizide rol alarak ekranlarda yer aldı. 2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü olan Hazal Subaşı yarışmanın ardından oyunculuk kariyerine başladı. Genç isim ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayınlanan Adını Sen Koy isimli dizide rol alarak yaşadı. Hazal Subaşı daha sonra Bir Umut Yeter, Halka, Çukur ve son olarak Kasaba Doktoru isimli dizide oynadı. 28 yaşındaki Hazal Subaşı sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor. Genç oyuncu son paylaşımı ile beğeni topladı. İşte Hazal Subaşı'nın son instagram paylaşımı... Hazal Subaşı, 2 Mayıs 1995 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Ailesi Selanik göçmeni olan 27 yaşındaki oyuncu İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nden mezun oldu.