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    Hazar Ergüçlü transparan kıyafetiyle olay yarattı! 'Keşke giyinseydin için gözüküyor'

    Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü transparan kombiniyle sosyal medyanın gündemine oturdu. O pozlarını görenler şaştı kaldı..
    • 04.11.2022 - 13:44
    • Güncelleme : 04.11.2022 - 13:54
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    Hazar Ergüçlü transparan kıyafetiyle olay yarattı! 'Keşke giyinseydin için gözüküyor'

    Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü transparan kıyafetiyle sosyal medyada gündeme oturdu. Show TV ekranlarında yayınlanan Hayat Bugün isimli dizide rol alan oyuncu Hazar Ergüçlü cesur tarzıyla gündeme geldi.

    Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı bir dönemin popüler dizisi Medcezir'de canlandırdığı Eylül karakteri ile ünlenen Hazar Ergüçlü özel hayatı ile de sık sık gündeme geliyor.

    30 yaşındaki oyuncu dün katıldığı bir etkinlikte giydiği transparan kıyafeti hakkında konuştu. Hazar Ergüçlü bu konuda sevgilisi Onur Ünlü'den cesaret aldığını dile getirirken "Daha açığını giydirdiği olmuştur" dedi..

    İşte Hazar Ergüçlü'nün transparan kostümü..

    Hazar Ergüçlü: Daha açığını giydirdiği olmuştur VİDEO

    Hazar Ergüçlü transparan kıyafetiyle olay yarattı! Keşke giyinseydin için gözüküyor #1

    Hazar Ergüçlü transparan kıyafetiyle olay yarattı! Keşke giyinseydin için gözüküyor #2

    Hazar Ergüçlü transparan kıyafetiyle olay yarattı! Keşke giyinseydin için gözüküyor #3


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