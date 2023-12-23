Hazır olun, yılbaşında emeklilere 3’lü ödeme geliyor: Cepler para dolacak

Türkiye'de yaklaşık 17 milyon emekli vatandaş, yeni yılın gelmesiyle birlikte gözlerini Ocak 2024 emekli zammı haberlerine çevirdi.
Bu heyecan verici süreçte, Ocak ayına sayılı günler kala, emekli maaşlarına yapılacak zam oranları gündemdeki yerini koruyor.
Bu zammın belirlenmesinde sona gelinirken, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Aralık ayı enflasyon verileri, emekli zammının netleşmesinde kilit bir rol oynayacak.
Öte yandan, emeklileri sevindirecek sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Ocak ayında emekli vatandaşlara üçlü sürpriz yapılacağı duyuruldu. Milyonlarca emekli için maaş zammı, promosyon fırsatı ve emekli ikramiyesi aynı anda geliyor.
Emekliye 3’ü 1 arada yeni yıl sürprizi
Türkiye'de emeklilerin beklediği zam oranları, Aralık ayı enflasyon verilerinin netleşmesiyle belli olacak. Bu oranlar, refah payı ve seyyanen zam gibi ek unsurlarla birlikte değerlendirildiğinde, emeklilerin maaşlarındaki artışın yüzde 50'ye yakın bir seviyeye ulaşması öngörülüyor.
Öte yandan yeni yıla günler kala emekliye yeni yıl ikramiyesi müjdesi verildi. TBMM Genel Kurul’un onay vermesi durumunda 31 Aralık tarihine kadar emekliye 5.000 TL ikramiye verilecek.
Öte yandan Ocak ayı itibarıyla emeklilere verilecek olan yeni banka promosyonlarının 15.000 TL ila 20.000 TL arasında olması bekleniyor.