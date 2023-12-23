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Hazır olun, yılbaşında emeklilere 3’lü ödeme geliyor: Cepler para dolacak

Hazır olun, yılbaşında emeklilere 3’lü ödeme geliyor: Cepler para dolacak Yılın sonuna yaklaşırken emekliler için müjdeli haber geldi. Emeklilere yönelik sunulan avantajlarla birlikte yeni yıl, üçlü bir sevinçle karşılanacak. Maaş zammı, promosyon fırsatı ve emekli ikramiyesi bir arada!