Helallik istemişti! Kobra Murat'ın son hali... Ameliyata girmeden önce sevenlerinden helallik isteyen Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler, hastane çıkışı görüntülendi.

ensonhaber.com

Romanların sevilen ismi Kobra Murat'tan üzücü haber gelmişti.

Bağırsağı çatlayan Kobra Murat, ölüm tehlikesiyle ameliyata alınmış ve roman şarkıcı, ameliyattan önce sevdiklerinden helallik istemişti.

Paylaşımda, "Tüm sevenlerime hakkımı helal ediyorum. Sizlerde bana haklarınızı helal edin dualarınızı gönderin. Sağlıklı bereketli şanslı kısmetli huzurlu ömürler diliyorum. İnşallah bu ameliyatı atlatırım. Dualarınızı bekliyorum." demişti.

Göbek attı

Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler, sağlığına kavuştu.

Ünlü şarkıcının hastaneden göbek atarak taburcu olduğu anlar kameraya yansıdı.

İşte Kobra Murat'ın son hali...