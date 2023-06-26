MasterChef 2021 sezonunda yarışan Pelin Zaman, All Star kadrosu için geri döndü.
Yarışmaya başladığı ilk günden bu yana güzelliği ile adından söz ettiren Pelin Zaman, Danilo Zanna ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti.
Ekranlardan sonra da sosyal medyada devam eden Pelin Zaman, daha da güzelleşti.
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Şimdilerde yine mutfakta olan Zaman, hayatına dair paylaşımlara devam ediyor.
Instagram'ı aktif kullanan Pelin Zaman, son kareleriyle beğeni topladı.
Mavi gözleri ve fit fiziğiyle dikkat çeken Zaman, takipçilerinden tam not aldı.