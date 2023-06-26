Hem mutfakta hem sosyalde cesur! MasterChef Pelin Zaman'dan iddialı pozlar! "Danilo Şef beğendi" Yarıştığı dönemde jüri üyesi Danilo Zanna ile aşk dedikoduları çıkan MasterChef Pelin Zaman, All Star kadrosu için yeniden mücadele ediyor. Güzelliğiyle dikkat çeken Zaman, sosyal medyada beğeni topluyor.

MasterChef 2021 sezonunda yarışan Pelin Zaman, All Star kadrosu için geri döndü. Yarışmaya başladığı ilk günden bu yana güzelliği ile adından söz ettiren Pelin Zaman, Danilo Zanna ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Ekranlardan sonra da sosyal medyada devam eden Pelin Zaman, daha da güzelleşti. Beğeniliyor Şimdilerde yine mutfakta olan Zaman, hayatına dair paylaşımlara devam ediyor. Instagram'ı aktif kullanan Pelin Zaman, son kareleriyle beğeni topladı. Mavi gözleri ve fit fiziğiyle dikkat çeken Zaman, takipçilerinden tam not aldı.