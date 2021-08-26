Hem sesi hem kendisi güzel! İşte Tuvana Türkay'ın yeni mesleği...

Hem sesi hem kendisi güzel! İşte Tuvana Türkay'ın yeni mesleği...

Başarılı oyuncu Tuvana Türkay, rol aldığı Kağıt Ev dizisi final yapınca soluğu tatilde aldı. Tatilde boş durmayan Türkay'ın yeni bir proje ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlandığı öğrenildi.

Son zamanlarda yaptığı bazı çıkışlarla gündeme gelen oyuncu Tuvana Türkay, en son Kağıt Ev dizisinde rol aldı.

Kısa bir süre ekranlarda olan dizi, reytinglerde istediği başarıyı yakalayamayınca final yaptı.

Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu ile birlikte başrolleri paylaşan Tuvana Türkay, dizide Azra karakterini canlandırmıştı.

Türkay dizinin final yapmasının ardından yeni bir projeye başlamadan önce dinlenmek için tatile çıktı.

Soluğu tatilde alan oyuncunun boş durmadığı, yeni bir çalışmaya imza attığı belirtildi.

TUVANA TÜRKAY ŞARKICILIKTA ISRARCI

Şansını müzikte deneyen Tuvana Türkay, üçüncü single çalışmasına imza attı.

Ünlü aranjör Ozan Çolakoğlu ile birlikte stüdyoya girerek şarkısını hazırlayan güzel oyuncunun yeni albümü, DMC etiketiyle müzikseverle buluşacak.

"AH AŞK..."

Tuvana Türkay heyecanını Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı. ‘Ah Aşk’ adlı albümünün kapak fotoğrafını paylaşan oyuncu paylaşımının altına şunları yazdı:

"Aynı duygularda birleşebilmek, birbirimizi hissedebilmek güç veriyor. Umarım yine seversiniz."