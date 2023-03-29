Hepsi grubu üyelerinden Gülçin Ergül büyük değişimiyle şaşırtıyor! Gülçin Ergül'ün son hali.. Hepsi grubu üyelerinden Gülçin Ergül'ün son hali sosyal medyada gündeme geldi. 37 yaşındaki şarkıcının büyük değişimi dikkat çekiyor. İşte Gülçin Ergül'ün son hali..

Bir dönemin sevilen müzik grubu Hepsi'nin üyelerinden olan Gülçin Ergül son haliyle adından söz ettiriyor.

Hepsi grubu ile adını duyuran Gülçin Ergül müzik kariyerine devam ediyor. Grubun dağılmasının ardından tek başına devam eden Ergül'ün değişimi dikkat çekti.

Piyasaya çıktıkları dönem yaptıkları müzikler ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hepsi grubu dağıldıktan sonra hayranları büyük üzüntü yaşamıştı.

30 Ekim 1985 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Gülçin Ergül müziğe Pera Güzel Sanatlar Akademisi'nde piyano eğitimi alarak başladı.

Gülçin ErgülOrta ve lise öğrenimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünde tamamladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümünden mezun olarak lisans öğrenimini tamamladı.

Sevgilisi hayatını kaybetti

Gülçin Ergül 2021 yılında yaşadığı üzücü bir olay ile gündeme gelmişti. Ünlü isim ve sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı Balıkesir'de bir trafik kazası geçirmiş ve kaza sonrası Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından zor bir süreç yaşayan Gülçin Ergül müzik kariyerine devam ediyor. 37 yaşında olan Gülçin Ergül sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor.

Instagram'da 283 bin takipçisi bulunan Gülçin Ergül yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekkiyor.

İşte Gülçin Ergül'ün bazı instagram paylaşımları..