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    Hepsi grubunun Yasemin'i bikinisiyle yürek hoplattı! 'Keşke giyinseydin'

    Hepsi grubunun üyelerinden olan Yasemin Yürük sosyal medyada paylaştığı kareler ile dikkatleri üzerine çekiyor...
    • 20.08.2022 - 17:10
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    Hepsi grubunun Yasemin'i bikinisiyle yürek hoplattı! 'Keşke giyinseydin'

    Bir dönemin sevilen müzik grubu Hepsi'nin üyelerinden olan Yasemin Yürük sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelmeye devam ediyor.

    Cesur pozları bol bol instagramda paylaşım yapan Yasemin Yürük'ü görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.Spor yaparken paylaştığı kareler ile dikkatleri üzerine çeken Yürük güzelliği ile beğeni topluyor.

    Spor eğitmenliğide yapan ünlü isim sosyal medyada paylaştığı pozlar ile sık sık gündem oluyor.

    Yasemin Yürük paylaştığı cesur pozlar ile takipçilerinden büyük beğeni toplarken fit vücudu ile dikkat çekiyor.

    İşte Yasemin Yürük'ün "Köprü çalışmalarını arttırmalıyım" notuyla paylaştığı o kare..

    Hepsi grubunun Yasemin i bikinisiyle yürek hoplattı! Keşke giyinseydin #1

    İşte Yasemin Yürük'ün beğeni toplayan bazı sosyal medya paylaşımları..

    Hepsi grubunun Yasemin i bikinisiyle yürek hoplattı! Keşke giyinseydin #2

    Hepsi grubunun Yasemin i bikinisiyle yürek hoplattı! Keşke giyinseydin #3

    Hepsi grubunun Yasemin i bikinisiyle yürek hoplattı! Keşke giyinseydin #4


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