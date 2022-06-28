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    Hepsi Grubu'nun Yasemin'i eğildi, frikik geldi! Derin dekoltesine alevler fırlatıldı

    Hepsi Grubu'nun Yasemin Yürük'ü şu sıralar sporla ilgileniyor ve çektirdiği birbirinden güzel pozları sosyal medya üzerinden hayranları için yayınlıyor.
    • 28.06.2022 - 15:15
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    Hepsi Grubu'nun Yasemin'i eğildi, frikik geldi! Derin dekoltesine alevler fırlatıldı

    1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yasemin Yürük, n Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet konservatuvarı Bale Bölümü’nde eğitim aldı.

    Son olarak İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü’nden mezun olan güzel isim, Hepsi Grubu sayesinde tanındı.

    Geçmiş yıllarda Atatürk Kültür Merkezi Çocuk Balesi’nde çeşitli oyunlarda sahne alan Yasemin, Hepsi Grubu dağıldıktan sonra müziği bıraktı.

    Kendisini spora veren ve bu konuda yaptığı çalışmaları sosyal medyadan yayınlayan Yürük, fiziği ile dikkatleri çekiyor.

    Aslen Mersinli olan başarılı ve güzel isim, cesur pozlarıyla yaptığı sporların hakkını veriyor.

    Kusursuz fiziğini giydiği kıyafetlerle gösteren Yasemin Yürük, son paylaştığı poz ile yine sosyal medyayı salladı.

    Yasemin Yürük'ün güzelliği

    Yasemin Yürük, bu kez Maslak'tan çekildiği derin göğüs dekolteli bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

    "Nasılız gençler?" notuyla fotoğrafını paylaşan ünlü isme takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum yağarken, bazı takipçilerden Yürük'e "Siz fıstık gibisiniz şeklinde yorumladım" , "Bu kız bir felaket" gibi iltifatlar geldi.

    Hepsi Grubu nun Yasemin i eğildi, frikik geldi! Derin dekoltesine alevler fırlatıldı #1

    Hepsi Grubu nun Yasemin i eğildi, frikik geldi! Derin dekoltesine alevler fırlatıldı #2

    Hepsi Grubu nun Yasemin i eğildi, frikik geldi! Derin dekoltesine alevler fırlatıldı #3


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