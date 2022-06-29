Her gün tweet atıyordu...Elon Musk'a ne oldu, neden sessiz?

Her gün tweet atıyordu...Elon Musk'a ne oldu, neden sessiz?

Dünyanın en zengin insanı konumundaki Elon Musk'ın son 1 haftadır ortalarda olmayışı merak uyandırdı. Peki, Elon Musk'a ne oldu, neden sessiz?

Tesla ve SpaceX'in hem sahibi hem de CEO'su olan ABD'li Elon Musk, Twitter'da kısa süre önce 100 milyon takipçi barajını aştı.

Bu gelişmenin ardından; Musk, Twitter'da bu barajı geride bırakan 6. hesap oldu.

Geçtiğimiz haftalarda Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın alacağını açıklamış ve Twitter da bu teklifi kabul etmişti.

Ardından Musk, Twitter'da çok fazla bot olduğunu iddia ederek satın alma işlemini askıya aldığını duyurmuştu.

Elon Musk'ın, avukatları aracılığıyla Twitter'a ulaştığı ve bot hesapların tespiti için daha fazla bilgi istediği öğrenilmişti.

Tesla ve SpaceX'in hem sahibi hem de CEO'su konumundaki Elon Musk'ın bir haftadır hiçbir tweet atmaması, herhangi bir RT yapmaması ya da beğenide bulunmaması dikkatleri çekti.

Sosyal medyada en çok takip edilen isimlerin başında gelen iş insanı adeta sessizliğe büründü.

1 Mayıs'tan bu yana sık sık tweet alan Musk'ın, son 1 haftadır tweet atmaması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Bazı takipçileri dün, 51. yaş gününü kutlayan ve ınstagramdan fotoğraf paylaşan Musk’ın bir süre sosyal medyadan uzaklaşmış olabileceğini düşündü.

Elon Musk sessiz

Bazıları ise Musk’ın Twitter’ın bot istatistikleri üzerine yoğunlaştığını bu yüzden sosyal medyaya bakamadığını iddia ediyor.

Ünlü işadamına 2 hafta önce Dogecoin ile ilgili attığı tweet’ler sebebiyle 258 milyar dolarlık bir dava açılmış ve Musk, manipülasyon yapmakla suçlanmıştı.

Musk son olarak ABD’de benzin fiyatlarının artışına vurgu yapan bir tweet atmış ve bir benzin istasyonundan fiyatları gösteren bir görsel paylaşmıştı.

Twitter anlaşmasında da sona gelen Musk'ın sessizliğinin sebebi hakkında henüz bir bilgiye ulaşılamadı.