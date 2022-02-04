Her gün bir paket bitter çikolata yemenin mucizevi faydaları

Her gün bir paket bitter çikolata yemenin mucizevi faydaları

Çikolata yemek isteyen ancak sağlığını riske atmak istemeyenler, bitter çikolataya yönelebilir. Çünkü bitter, diğer çikolata ve tatlı türlerine oranla faydaları ile ön plana çıkıyor.

Sağlıklı beslenmeyi ve sporu yaşam tarzı haline getiren bazı bireyler, tatlının her türlüsünden köşe bucak kaçıyor diyebiliriz.

Ancak çikolata herkesin kolay kolay karşı koyabileceği bir besin değildir. Diyet yapanların bile formunu alt üst edebilir.

Sevgilisinden ayrılan, kavga eden, ağlayan, dost kazığı yiyen... Hepsi ama hepsi gün sonunda avuç avuç yedikleri çikolatalar ile teselli bulmaya çalışır.

Her şeyin fazlası zarar olduğu için çikolatanın fazlasından kaçınmalı en azından yiyeceksek bitteri tercih etmeliyiz.

Çünkü bitter çikolata diğer tatlılara oranla sağlık için ve cilt için bulunmaz bir nimet. Faydaları saymakla bitmeyen bitter, besleyicilik yönünden oldukça zengin.

Yeterli miktarda çözünür lif ve mineraller içeren bitter çikolata; cildin daha sağlıklı ve pürüzsüz görünmesine katkı sağlıyor.

Özellikle günün ortasına geldiğimiz ve enerjimizin aşağı düşmeye başladığı saatlerde yani öğlen vakitlerinde bu mucizevi besini mutlaka tüketin.

Peki, Bitter çikolatanın diğer faydaları nelerdir, başka nelere iyi gelir? İşte yanıtı...

GÜNDE BİR TANE BİTTER ÇİKOLATA YERSENİZ...

Güneş ışınlarının neden olduğu hasarların iyileşmesine yardımcı olur. Cilde daha sağlıklı ve pürüzsüz bir görünüm sağlar.

Boğazdaki kaşıntıyı ve o geçmek bilmeyen inatçı öksürüğü dindirir. Öksürüğünüzü kesmek için bitter çikolatanın bir parçası yeterli olacaktır.

Bitter çikolatanın içeriğinde bulunan flavonoit maddesi tam bir kolesterol düşmanıdır. Bu madde kolesterol seviyesini korur ve sağlığınız için katkı sağlar.

Bitter çikolata stresinizi yatıştırarak, beyninizin daha dingin olmasını sağlar. Günde bir tane bitter çikolata yemek sinir sisteminize olumlu anlamda yansıyacaktır.

Özellikle gelişim çağında olan çocuklara günde bir tane bitter çikolata yedirin. Çünkü bitter çikolata yararları arasında zeka gelişimine yaptığı olumlu katkılar yer almaktadır.

Düzenli olarak bitter çikolata yemek, vücudun enerjisine olumlu yönde katkı yapar. Daha güçlü ve daha dinç hissetmenize yardımcı olur.

Kakao tokluk hissi yarattığı için bölgesel zayıflama elde etmek isteyenler, çantasından bitter çikolatayı eksik etmesin.

Kanın pıhtılaşmasını önleyen bitter çikolata, kan dolaşımını artırma konusunda adeta mucizevi besinlerden birisidir.

Beyne giden kan dolaşımını hızlandıran bitter çikolata, retinaya fayda sağlar. Bu durum ise göz sağlığını olumlu anlamda etkiler.

150 GRAM BİTTER ÇİKOLATA YERSENİZ EĞER...