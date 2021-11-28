Hercai'den Onur Tuna'lı Mahkum'a bomba transfer! Yeni imajıyla herkesi büyüleyecek

Son olarak ATV'nin fenomen dizisi Hercai'de hayat verdiği Handan Şadoğlu karakteriyle gönüllere taht kuran Gülçin Hatıhan, FOX TV'nin iddialı yapımlarından Mahkum dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu, senaryosunu başarılı kalem Uğraş Güneş'in kaleme aldığı FOX TV'nin yeni sezondaki iddialı dizilerinden biri olan Mahkum, ekran yolculuğu için gün sayıyor.

''Innocent Defendant'' adlı diziden uyarlanan MF Yapım Mahkum, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Başrollerinde Onur Tuna, Seray Kaya, Melike İpek Yalova ve İsmail Hacıoğlu'nun yer aldığı Mahkum dizisi, idealist bir Cumhuriyet savcısının hayatını anlatıyor.

Sıra dışı hikayesi, güçlü oyuncu kadrosuyla ve yayınlanan tanıtımlarıyla izleyicide büyük heyecan yaratan diziden bomba bir transfer haberi geldi.

GÜLÇİN HATIHAN MAHKUM'DA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak ATV ekranlarında fırtınalar estiren Hercai dizisinde Handan Şadoğlu karakteriyle büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu Gülçin Hatıhan, Mahkum dizinin kadrosuna dahil oldu.

Etkili oyunculuğuyla tanınan Hatıhan, çekimleri İstanbul'da devam eden dizide, Nazan Şen karakterine hayat verecek. Öte yandan başarılı oyuncunun, Nazan Şen karakteri için imaj değiştirdiği öğrenildi.

Dizinin oyuncu kadrosunda Anıl İlter, Hayal Köseoğlu, Hakan Karsak, Hakan Salınmış, Tugay Mercan, Bülent Seyran, Nihal Koldaş, Bülent Düzgünoğlu, Muharrem Türksever ve Mehmet Ulay gibi isimler yer alıyor.